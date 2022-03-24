Испания

Гравець Барселони розповів про невдалі перегляди у стані головного конкурента свого клубу.

Остаточний перехід іспанського півзахисника Педрі до каталонської Барселони влітку 2020 року вже зараз називають одним із найвидатніших трансферів "блаугранас" у історії.

Однак, 19-річний гравець ще за рік до цього міг обрати зовсім інший шлях, у підсумку опинившись у мадридському Реалу, для якого також свого часу проходив перегляд шляхом тренування на базі "королівського" клубу.

Юнак тоді зазнав психологічно важкої невдачі через відмову тренерського штабу укладати з ним угоду, проте зараз пригадує цей епізод на початку власної професійної кар’єри з посмішкою.

"Я не міг повноцінно тренуватися з Реалом, бо наше поле було вкрито снігом на той час. Зрештою, це призвело до того, що тренери сказали мені, що мій рівень не відповідає рівню цього клубу.

Однак, зараз я знаходжуся в тому клубі, де й хотів бути завжди.

Мені дуже не подобається, коли мені відмовляють, проте це лише мотивує мене ставати краще", — заявив футболіст.

Нагадаємо, що Педрі на початку цього футбольного року був вимушений боротися з наслідками інтенсивної гри сезоном до цього, тому на поточний час зіграв лише 18 матчів, забивши три голи та віддавши одну гольову передачу.