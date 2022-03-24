Испания

Іспанські гранди знову будуть змагатися поміж собою на трансферному ринку.

Контракт захисника амстердамського Аяксу Нуссера Мазрауї невпинно добігає кінця, тому найближчим часом за 24-річного виконавця розгорнеться справжня битва на трансферному ринку поміж клубами, що прагнуть підписати з ним угоду.

Німецькі Баварія та Боруссія Дортмунд виявляють бажання оформити трансфер футболіста, проте у змаганні імен клубів їм доведеться посперечатися одразу з двома іспанськими грандами.

Ні для кого вже не є секретом той факт, що Мазрауї доволі довго встановлює контакти з каталонською Барселоною, а угоду між гравцем та "блаугранас" уже майже вважають укладеною.

Однак, мадридський Реал має бажання замінити перспективним виконавцем вікового Даніеля Карвахаля, тому ставить захисника Аякса у список своїх пріоритетів на найближчий відтинок сезону.

Як повідомляє іспанська преса, саме поміж двома представниками Ла Ліги й буде обирати собі наступне місце роботи Мазрауї, проте перевагу він, як і раніше, віддає все ж таки каталонській команді.

У поточному сезоні Нуссер провів 30 матчів, забивши п’ять голів та віддавши чотири результативні передачі.