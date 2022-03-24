Испания

Лідер каталонців висловився на підтримку партнера по команді.

Зрив перемовин між каталонською Барселоною та Усманом Дембеле через небажання гравця отримувати меншу зарплатню миттєво призвів до ненависті з боку фанатів клубу до виконавця, якого свого часу придбали у дортмундської Боруссії за 140 млн євро.

Однак, своїми останніми впевненими виступами 24-річний французький виконавець зумів повернути до себе хоч трохи прихильності збоку фанатів, а одразу по дві гольові передачі в матчах проти Осасуни та мадридського Реалу (двічі по 4:0) фактично запрошують Барселону до ще одного раунду переговорів.

Упевнений у необхідності продовжувати контракт з Дембеле і його партнер за командою — захисник Хорді Альба.

"Чи продовжувати контракт із Дембеле? Звісно, що так! Гадаю, що в клубі всі гарно розуміють необхідність цього кроку. Він — один із найкращих гравців у світі на своїй позиції.

Зараз вінд дуже мотивований грати на найвищому рівні. Я не можу вирішувати за нього, проте сподіваюся, що він залишиться з нами.

Стосовно Ель Класіко можу сказати, що ніколи не було легкою задачею забити одразу чотири м’ячі на Сантьяго Бернабеу. Реал — суперник топ-рівня, дуже принциповий для нас. Проте, коли є нагода забивати у його ворота, потрібно цим користатися. У цій грі ми впоралися з цим на "відмінно".

Гра була досить гарячою. Один момент Гарсії та Вінісіуса чого вартий! Те, що суперник сказав Еріку до цього, не потрапило до ефіру, тому всі побачили лише реакцію нашого гравця. Ерік — міцний хлопець із характером, тому його краще не чіпати.

Чи переможемо ми в Ла Лізі після цього матчу? Звісно, що ні. Реал у цьому сезоні зробив усе для того, аби це було майже неможливо, використавши наші власні помилки. Команда зробила багато кроків уперед за останні місяці, а в підсумку ви все побачили під час Ель Класіко. Емоції зараз переважають, проте нам потрібно здобути такі ж перемоги в усіх матчах, що залишилися до кінця сезону.

Чи потрібне нам підсилення? Певна річ, що так. Холанд чи Мбаппе? Не знаю, я не можу вибирати серед них. Мбаппе — божевільний гравець, він це довів у іграх проти Реалу, проте ПСЖ у підсумку не пройшов далі. Холанд теж видатний виконавець, проте він має чітку мету — грати на Бернабеу. Ці хлопці можуть перевернути Ла Лігу", — заявив іспанський виконавець.

Каталонська Барселона, після березневої міжнародної паузи, зіграє вдома проти андалузької Севільї.