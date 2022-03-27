Испания

Каталонський клуб хоче навести лад із ротацією власних голкіперів.

В умовах достатньо жорсткої фінансової політики каталонська Барселона вимушена ретельно підходити до власних трансферних кампаній, тому намагається прораховувати всі можливі варіанти заздалегідь.

У керівництва "блаугранас" на початку поточного сезону був план із підписання нового голкіпера задля більш дієвої конкуренції з Марк-Андре тер Штегеном, проте зрештою виступ відданого до оренди в турецький Галатасарай Іньякі Пеньї під час матчу 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА змусив його переглянути власні позиції відносно цього питання.

Зараз у складі Барселони є три воротарі: тер Штеген, Арнау Тенас та Нето. За підсумками поточного сезону клуб хоче розпрощатися з бразильським виконавцем, повернути до команди Пенью, та зрештою відмовитися від придбання нового стражу воріт, про що повідомляє іспанська преса.

Нето в цьому сезоні відіграв усього в трьох матчах, пропустивши чотири голи.