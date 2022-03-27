"Вершкові" готові розлучитися із сербським форвардом за 30 мільйонів євро.
Лука Йович, Getty Images
27 марта 2022, 19:59
Нападник Лука Йович входить до списку тих гравців, з якими керівництво мадридського Реала готове розлучитися у літнє трансферне вікно.
Як повідомляє AS, "вершкові" хочуть отримати з продажу 24-річного серба 30 мільйонів євро, незважаючи на те, що в 2019 році вони заплатили Айнтрахту 60 мільйонів євро.
Проблемою у здійсненні трансферу Йовича є його висока зарплата. У Мадриді форвард заробляє 4,5 мільйонів євро на рік.
У поточному сезоні Лука Йович 17 неповних поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив один гол та віддав дві результативні передачі.
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