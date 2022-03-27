Испания

"Вершкові" готові розлучитися із сербським форвардом за 30 мільйонів євро.

Нападник Лука Йович входить до списку тих гравців, з якими керівництво мадридського Реала готове розлучитися у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє AS, "вершкові" хочуть отримати з продажу 24-річного серба 30 мільйонів євро, незважаючи на те, що в 2019 році вони заплатили Айнтрахту 60 мільйонів євро.

Проблемою у здійсненні трансферу Йовича є його висока зарплата. У Мадриді форвард заробляє 4,5 мільйонів євро на рік.

У поточному сезоні Лука Йович 17 неповних поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.