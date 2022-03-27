Клуб виділив дві кандидатури.
Фран Гарсія, Getty Images
27 марта 2022, 21:56
Мадридський Реал вже розглядає заміну лівому захиснику Марсело, який покине клуб влітку 2022 року.
Клуб визначив кандидатури двох гравців, які б могли замінити бразильця — Мігеля Гутьєрреса та Франа Гарсії.
Гутьєррес — гравець Реала. Але тренерський штаб має сумніви щодо його можливості зіграти на лівому фланзі захисту.
Клуб, з великою долю ймовірності, віддасть гравця у оренду, якщо домовиться з Райо про трансфер Франа Гарсії.
Фран Гарсія виступає за Райо Вальєкано, але 50 відсотків прав на гравця належать Реалу. Перехід оцінюється приблизно в п'ять мільйонів євро.
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