Испания

Клуб виділив дві кандидатури.

Мадридський Реал вже розглядає заміну лівому захиснику Марсело, який покине клуб влітку 2022 року.

Клуб визначив кандидатури двох гравців, які б могли замінити бразильця — Мігеля Гутьєрреса та Франа Гарсії.

Гутьєррес — гравець Реала. Але тренерський штаб має сумніви щодо його можливості зіграти на лівому фланзі захисту.

Клуб, з великою долю ймовірності, віддасть гравця у оренду, якщо домовиться з Райо про трансфер Франа Гарсії.

Фран Гарсія виступає за Райо Вальєкано, але 50 відсотків прав на гравця належать Реалу. Перехід оцінюється приблизно в п'ять мільйонів євро.

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