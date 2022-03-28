Испания

Бельгієць буде відновлюватися від травми.

Вінгер мадридського Реала Еден Азар цього сезону більше не вийде на футбольне поле. Про це повідомляє El Chiringuito.

За версією джерела, бельгієць перенесе операцію по видаленню пластини для остеосинтезу правої малогомілкової кістки.

Відновлення після операції займе багато часу. Футболіст пропустить кінцівку цього сезону, але буде готовий до міжсезоння.

Реал планує продати Азара влітку. Він не є основним кандидатом на трансфер, але постійні травми можуть змусити тренерський штаб та керівництво піти на такий крок.

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