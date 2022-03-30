Испания

Тренер Реала сдав позитивний тест на COVID-19.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті захворів на коронавірус. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Таким чином фахівець не буде присутнім на поєдинку із Сельтою в рамках Ла Ліги. Матч зіграють другого квітня.

Також під питанням присутність 62-річного фахівця у матчі против Челсі в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Таким чином керувати командою буде син Карло Анчелотті Давіде, який з літа 2021 року працює у "королевському клубі".