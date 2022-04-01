Испания

Форвард Реалу склав всі необхідні тестування.

Нападний мадридського Реалу та збірної Бразилії Вінісіус Жуніор близький до того, щоб отримати іспанське громадянство.

Футболіст чотири роки проживає в Іспанії, а також склав всі необхідні тестування на знання мови та культури країни, повідомляє Marca.

Таким чином, Жуніор більше не вважатиметься легіонером у складі Реала.

Відзначимо, що наразі форвард очікує результатів тестування с усного мовлення.

Раніше Вінісіус підпав під критику одного з екс-футболістів Реалу після розгрому від Барселони.