Форвард Реалу склав всі необхідні тестування.
вінісіус жуніор, getty images
01 апреля 2022, 10:35
Нападний мадридського Реалу та збірної Бразилії Вінісіус Жуніор близький до того, щоб отримати іспанське громадянство.
Футболіст чотири роки проживає в Іспанії, а також склав всі необхідні тестування на знання мови та культури країни, повідомляє Marca.
Таким чином, Жуніор більше не вважатиметься легіонером у складі Реала.
Відзначимо, що наразі форвард очікує результатів тестування с усного мовлення.
Раніше Вінісіус підпав під критику одного з екс-футболістів Реалу після розгрому від Барселони.