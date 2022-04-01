Испания

Ектор Еррера вибув на невизначенний строк.

Півзахісник мадридського Атлетіко Ектор Еррера отримав ушкодження на одному із тренувань команди та вибув на невизначенний строк.

Футболіст травмував стегно, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

Найближчим часом Еррера пройде додаткове обстеження на якому буде визначений термін реабілітації хавбека.

В поточному сезоні на рахунку Еррери 24 матчі в футболці Атлетіко, в яких він не відзначався результативними діями.

Раніше повідомлялось, що "матрасники" зацікавлені у захісникові Шахтаря.