Испания

Завершився черговий матч чемпіонату Іспанії.

В черговому матчі іспанської Ла Ліги Атлетік з Більбао на своєму полі приймав Ельче.

Господарі поля зусиллями Беренгера та Вільярребе зуміли здолати суперників, яки до останнього боровся та зміг забити на прикінці матчу.

Атлетік - Ельче 2:1

Гол: Беренгер, 32, Вільярребе, 87 — Хосан, 90+2

Атлетік: Сімон — Берчіче, Нуньес, Вівіан, Де Маркос — Муніаін, Весга Печа, 65), Венседор, Беренгер — Сансет (Рауль Гарсія, 65), Уільямс (Вільярребе, 75)

Ельче: Бадія — Оласа, Бігас, Діего Гонсалес, Паласіос — Фідель, Гумбау, Марконе (Гуті, 58), Моренте (Хосан, 58) — Мілья (Каррільо, 59), Бойе (Понсе, 18)

Попередження: Бігас, Весга, Марконе, Каррільо, Хосан, Нуньес.