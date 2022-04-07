Испания

Керманич Вільярреала прокоментував перемогу над Баварією.

Іспанський Вільярреал несподівано мав значну перевагу над мюнхенською Баварією в першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА, проте зумів забити в ворота суперників лише одного разу (1:0).

Вільярреал — Баварія 1:0 Відео голу та огляд матчу

"Цього сезону ми маємо визначну пригоду в єврокубках, яка приносить нам велике задоволення. Команда показує, що ми тут для того, аби спробувати конкурувати та досягти півфіналу.

Ми провели майже ідеальну гру, було б ідеально, якби ми отримали ще більшу перевагу. Проте, ми не збираємося радіти з того, що ми виграли і що ми були значно кращими за суперників.

Потрібно бути вимогливими та зробити ще один крок уперед. Наступного тижня ми зіткнемося з великім опором.

Баварія не показала свого справжнього обличчя. У нас була частина матчу, коли ми могли забити, другий гол, проте мав місце офсайд. Вони теж мали певні шанси, проте не забили. Гра могла піти геть по-іншому.

Результат у підсумку 1:0, чого, звісно, недостатньо. Але я щасливий, тому що ми хочемо грати саме так, як грали сьогодні.

Такій команді, як Баварія, не є звичним програвати, але іноді вони це роблять, а іноді програють ще й із великою кількістю голів. Але ми повинні бути обережні.

У Манчестері ми теж зіграли відмінну гру, проте зрештою програли, через що я розлютився. Але футбол такий, який він є.

Баварія — дуже хороша команда, але ми використали наші ресурси для того, щоб покращити гру та розширити можливості на нашому стадіоні. Ми вміли працювати з ситуаціями так, щоб вони не були комфортними або щоб не з'являлися найяскравіші гравці.

Найбільше задоволення — це коли ти заходиш до автобусу і бачиш єднання вболівальників, команди та тієї відповідальністю, яку ти маєш брати на себе. Футбол — це почуття, яке виходить за рамки професіоналізму, яким ми володіємо, і робити багатьох людей щасливими — отже, почуватися задоволеними.

Те, що вболівальники їдуть з нами до Мюнхену, буде дуже важливим. Те, що наші фанати будуть там, матиме важливе значення. Ми певні, що там буде дуже важка гра, але ми зможемо отримати від неї задоволення", — заявив іспанський спеціаліст.

Матч відповідь між Баварією та Вільярреалом відбудеться 12 квітня.