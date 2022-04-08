Испания

Наставник Реалу висловився щодо поточної форми одного з своїх підопічних.

Головний тренер Реалу Карло Анчелотті висловився щодо поточної форми Каріме Бензема, хет-трик якого приніс команді перемогу в матчі Ліги чемпіонів проти Челсі.

Фахівець впевнений, що француз ще декілька років зможе провести на такому рівні.

"Він вже довгий час у футболі та продовжує прогресувати. Карім — справжній лідер, що розвивається як на полі, так і поза ним.

Зв'язка з Холандом? Кто би не був його партнером, Бензема залишиться одним з найкращих в світі. Важко порівнювати футболістів з різних епох, але думаю, йому було б приємно порівняння з Ван Бастеном", — наводить слова Анчелотті Marca.

В поточному сезоня на рахунку 37 забитих м'ячів та 13 результативних передач в 36 матчах за Реал.