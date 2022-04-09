Закінчився поєдинок чемпіонату Іспанії.
Вільярреал поділив очки з Атлетіком, Getty Images
09 апреля 2022, 22:56
В рамках 31 туру Примери Вільярреал зіграв внічию з Атлетіком з Більбао (1:1).
На 43 хвилині зустрічі Рауль Гарсія вивів гостей вперед. На 60 хвилині Альфонсо Педраса рахунок зрівняв.
Вільярреал — Атлетік 1:1
Голи: Педраса, 60 — Гарсія, 43
Вільярреал: Асенхо , Маріо Гаспар ( Фойт , 78), Ор'є , Манді , Педраса , Піно ( Ло Чельсо , 61), Іборра , Трігерос ( Данджума , 61), Мойсес Гомес , Чуквуезе ( Коклен , Альо ) , 61).
Атлетік: Унаї Сімон , Де Маркос ( Саррага , 76), Йерай Альварес , Вівіан , Баленсіага , Весга ( Печа , 27), Венседор ( Дані Гарсія , 76), Рауль Гарсія ( Сансет , 66), Беренгер ( Вільямс , Вільямс , Муніаїн .
Попередження: Педраса, Манді, Печа, Дані Гарсія, Сансет.