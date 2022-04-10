Испания

Закінчився матч чемпіонату Іспанії.

В рамках 31 туру іспанської Ла Ліги Ельче вдома програло Реал Сосьєдаду із рахунком 1:2.

Господарі несподівано вийшли вперед вже на початку гру. Каррільо відкрив рахунок у зустрічі. Але ще у першому таймі Сосьєдад не тільки відігрався, а й вийшов вперед. Спочатку забив Серлот, а після відзначився Ле Норман.

Ельче — Реал Сосьєдад 1:2

Голи: Каррільо, 3 — Серлот, 31, Ле Норман, 39

Ельче: Бадія, Паласіос (Хосан, 68), Роко, Гонсалес (Верду, 46), Мохіка, Фідель, Маскарель (Кіке Перес, 81), Гумбау (Гуті , 46), Моренте, Каррільо (Понсе, 42 .

Реал Сосьєдад: Реміро, Сальдуа (Горосабель, 85), Ле Норман, Субельдія, Ріко (Елустондо, 79), Рафінья (Порту, 68), Меріно, Сільва (Муньос, 79), Субіменді, Серлот (Янузай, 68), Ісак .

Попередження: Ісак, Паласіос, Гумбау, Каррільо, Субіменді, Сальдуа.