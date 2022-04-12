Испания

Цього сезону 19-річний іспанець провів лише 10 матчів через систематичні травми.

Літнє трансферне вікно ще не розпочалося, але в пресі вже активно обговорюються можливі гучні переходи за участю європейських топ-клубів.

У президента каталонської Барселони Жоана Лапорти запитали, чи готують "синьо-гранатові" трансферну "бомбу" наступного літа.

"Підписати суперзірку? У нас вже є суперзірка, і його звуть Ансу Фаті. Ми чекаємо на його повернення", — цитує Лапорту журналіст Фабриціо Романо.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Ансу Фаті провів лише 10 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 5 голів та віддав 1 асист.

Причиною поодиноких появ 19-річного вінгера на футбольному полі стали систематичні травми підколінного сухожилля. Очікується, що незабаром Фаті повернеться до складу Барселони.