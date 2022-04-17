Испания

Повернення захисника на батьківщину найближчим часом не відбудеться.

Захисник мадридського Реалу Ферлан Менді потрохи наближається до статусу беззаперечного гравця основного складу "бланкос", проте інтерес від представників його рідної країни, згідно з повідомленнями іспанської преси, не вщухає.

Представнику 26-річного гравця, Івану Ле Ме, на цьому тлі довелося виступати з заявою про те, що всі чутки про можливий трансфер його клієнта з Реалу є неправдивими

Агент разом із тим вважає, що ключову роль у збереженні виконавця в складі команди відіграла позиція Карло Анчелотті, який розраховує на Менді в якості основного гравця.

У поточному сезоні Ферлан зіграв 29 матчів, забивши одного разу та ще тричі віддавши гольові передачі.