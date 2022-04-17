Повернення захисника на батьківщину найближчим часом не відбудеться.
Ферлан Менді, Getty Images
17 апреля 2022, 10:30
Захисник мадридського Реалу Ферлан Менді потрохи наближається до статусу беззаперечного гравця основного складу "бланкос", проте інтерес від представників його рідної країни, згідно з повідомленнями іспанської преси, не вщухає.
Представнику 26-річного гравця, Івану Ле Ме, на цьому тлі довелося виступати з заявою про те, що всі чутки про можливий трансфер його клієнта з Реалу є неправдивими
Агент разом із тим вважає, що ключову роль у збереженні виконавця в складі команди відіграла позиція Карло Анчелотті, який розраховує на Менді в якості основного гравця.
У поточному сезоні Ферлан зіграв 29 матчів, забивши одного разу та ще тричі віддавши гольові передачі.