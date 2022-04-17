Испания

Каталонський клуб готується до посилення власного складу.

Каталонська Барселона цього футбольного року зіштовхнулася з труднощами як на внутрішній, так і на міжнародній арені, через що буде змушена проводити якісну трансферну кампанію влітку задля покращення власних результатів.

Це підтверджує інформація з іспанської преси стосовно того, що головний тренер "блаугранас", Хаві, розраховує на суттєве посилення під час підготовки до нового сезону, задля чого вже встиг передати керівництву відповідний список власних побажань щодо майбутніх придбань.

Іспанський керманич хоче побачити посилення на позиціях обох флангових захисників, а також різнопланового флангового нападника й забивного форварда.

Нагадаємо, що Барселона вже встигла досягти домовленостей із захисником Челсі Андресом Крістенсеном та півзахисником Мілану Фланком Кесс’є стосовно майбутнього переходу.