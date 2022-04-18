Испания

У іспанського форварда м'язова травма.

Нападник Вільяреала Жерар Морено вибув на невизначений термін через травму. Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу.

30-річний іспанець отримав пошкодження у поєдинку 32 туру Ла Ліги проти Хетафе (2:1).

За результатами медичного обстеження у форварда виявили сильне розтягнення підколінного сухожилля. Терміни його відновлення будуть відомі з його одужання.

Таким чином Морено пропустить найближчий матч проти Валенсії (19 квітня) в чемпіонаті Іспанії, а також ризикує пропустити перший півфінальний поєдинок Ліги чемпіонів з Ліверпулем (27 квітня).

Цього сезону Морено провів 26 матчів, у яких забив 13 голів і віддав шість асистів.