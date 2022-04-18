"Синьо-гранатові" зазнали поразки на своєму полі.
Барселона - Кадіс, getty images
18 апреля 2022, 23:59
Барселона у рамках поєдинку тридцять другого туру чемпіонату Іспанії приймала на своєму полі Кадіс.
Команда Хаві Ернандеса зазнала поразки з мінімальним рахунком. Єдиний гол у зустрічі забив Лукас Перес на початку другої половини гри.
Зважаючи на поразку, Барселона не змогла скористатися програшем Севільї Реалу.
Барселона - Кадіс 0:1
Гол: Перес, 48
Барселона: тер Штеген – Дест (Мінгеса, 90), Ленгле (Траоре, 77), Ерік Гарсія, Альба – Бускетс, де Йонг (де Йонг, 77), Гаві – Депай (Обамеянг, 61), Дембеле, Ферран Торрес.
Кадіс: Ледесма — Парра (Акапо, 76), Ернандес, Фалі Хіменес, Еспіно, Хосе Марі (Сан-Еметеріо, 64) — Алекс Фернандес, Йонссон (Віктор Чуст, 77), Сальві Санчес (Алехо, 64) — Лукас Перес Собрине (Арсамендія, 82).