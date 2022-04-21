Испания

Захисник Вільярреала прокоментував майбутнє протистояння в Лізі чемпіонів.

Іспанський Вільярреал створив справжню сенсацію, коли на стадії чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА здолав мюнхенську Баварію, однак найближчим часом команді Унаї Емері доведеться зустрітися з ще одним претендентом на перемогу в турнірі — Ліверпулем.

Захисник "жовтої субмарини" Пау Торрес у своєму останньому інтерв’ю оцінив шанси його команди на вихід до наступної стадії.

"Ліверпуль — безсумнівний фаворит нашої пари, бо знаходиться у відмінній формі.

Команда Клоппа грає в цікавий футбол: інколи здається, що вони геть не чинять спротиву, проте варто тобі помилитися, як цим одразу скористаються не на твою користь. Ми маємо бути до цього готовими.

Не бачу нічого в тому, щоб визнавати їх фаворитами. Ювентус та Баварія були в тому ж самому статусі перед протистояннями проти нас.

Ми все ще зберігаємо шанси на сенсацію, тому маємо наполегливо працювати та продовжувати всіх дивувати. Зрештою, нам геть нічого втрачати. Ми спраглі до великих звитяг.

На мою думку, Ліверпуль вестиме себе трохи скромніше, аніж Баварія, оскільки для неї ми стали справжньою несподіванкою, тому всі мали можливість заробити певні висновки", — заявив іспанський виконавець.

Нагадаємо, що перший матч між Ліверпулем та Вільярреалом відбудеться 27 квітня.