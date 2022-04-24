Испания

Хавбек зацікавив особисто Мануеля Пеллегріні.

Півзахісник мадридського Реалу Іско залише свій клуб влітку.

Контракт футболіста добігає кінця і сторони не мають наміру його продовжувати. Цим хоче скористатись Бетіс, який проявляє серйозний інтерез до іспанця, повідомляє Marca.

Сторони вже провели не один раунд переговорів і тренер "вердібланкос" Мануель Пеллегріні вже очікує на футболіста по завершенню сезону.

В поточному сезоні Ла Ліги Іско зіграв всего 12 матчів за Реал, лише один раз вийшовши в стартовому складі. За 275 зігранних хвилин хавбек забив один гол.

Раніше повідомлялось про інтерес Барселони до Іско.