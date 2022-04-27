Бразилець у захваті від свого одноклубника.
Бензема та Вінісіус, Getty Images
27 апреля 2022, 14:24
В рамках першого матчу півфіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал на виїзді поступився Манчестер Сіті із рахунком 3:4. Але лідер мадридців Карім Бензема знову не залишив поле без гольових дій, оформивши дубль.
Вінісіус Жуніор, який також став автором голу у воротах Едерсона, прокоментував гру французького форварда ы висловився щодо матчу-відповіді.
"Сподіваюся, що Карім Бензема зможе добре завершити сезон і виграє Ла Лігу, Лігу чемпіонів та Золотий М'яч.
У матчі-відповіді ми повинні зберігати спокій, працювати і дивитися, що нам потрібно покращити, щоб вийти у фінал. Пропускати не можна", — сказав Вінісіус.
Відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті — Реал можна дивитися на Football.ua.