Испания

Бразилець у захваті від свого одноклубника.

В рамках першого матчу півфіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал на виїзді поступився Манчестер Сіті із рахунком 3:4. Але лідер мадридців Карім Бензема знову не залишив поле без гольових дій, оформивши дубль.

Вінісіус Жуніор, який також став автором голу у воротах Едерсона, прокоментував гру французького форварда ы висловився щодо матчу-відповіді.

"Сподіваюся, що Карім Бензема зможе добре завершити сезон і виграє Ла Лігу, Лігу чемпіонів та Золотий М'яч.

У матчі-відповіді ми повинні зберігати спокій, працювати і дивитися, що нам потрібно покращити, щоб вийти у фінал. Пропускати не можна", — сказав Вінісіус.

Відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті — Реал можна дивитися на Football.ua.