Испания

Футболіст нещодавно продлив контракт.

Захисник каталонської Барселони Рональд Араухо напередодні поставив підпис під новим контрактом до 2026 року.

Футболіст зізнався, що заради нового контракта з Барселоною він відхилив пропозиції з англійської Прем'єр-ліги.

"Я дійсно щасливий і переконаний, що залишитися — це правильне рішення, тому що попереду у клубу хороші роки. Я завжди був впевнений, що хочу залишитися. Були великі пропозиції із-за кордону, але я щасливий у Барселоні. Моїй родині тут подобається, а вболівальники та мої товариші по команді завжди змушували мене відчувати себе як вдома.

Я вдячний клубу за зусилля. Досягли угоди, якої ми всі хотіли. Так, клуби АПЛ мною цікавились, але мене зовсім не відволікало. Я був переконаний, чого хотів. Справді, гроші є фактором, але для мене це не найважливіше. Я щасливий у Барселоні.

Ідея полягає в тому, щоб пробути тут багато років. Я переконаний, що з командою та проектом, який ми будуємо з тренером Хаві, ми досягнемо багато чого в майбутньому. Ми також можемо додати більше людей до проекту, і, чесно кажучи, я переконаний, що для Барселони настають хороші часи", — сказав Араухо.