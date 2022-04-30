Испания

Чи не найяскравіший виконавець Вотфорду може залишити клуб після вильоту з АПЛ.

Англійський Вотфорд не зміг у поточному сезоні здивувати суперників за Прем’єр-лігою своїм вдалим поверненням до "елітного" дивізіону, а наразі веде активну, проте майже безнадійну, боротьбу за збереження місця під сонцем на наступний сезон.

Оскільки, у разі вильоту до Чемпіоншипу, клубу все одно доведеться влаштовувати розпродаж найбільш видатних власних виконавців, то "шершні" вже зараз намагаються підшукати найбільш вигідні для себе варіанти.

Зокрема, їхнім нігерійським нападником Еммануелем Бонавентуре Деннісом, відомим українському вболівальнику за своїми виступами у складі луганської Зарі, зацікавився іспанський Вільярреал, який наразі продовжує зберігати шанси на вихід до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

У поточному сезоні 24-річний виконавець забив 10 голів та віддав шість гольових передач у 33 зіграних матчах, завдяки чому привернув до себе увагу збоку головного тренеру "жовтої субмарини" Унаї Емері.

За свого виконавця, контракт якого дійсний до червня 2026 року, Вотфорд вимагатиме 24 млн євро, у той час як бельгійський Брюгге отримав за виконавця минулим літом усього 4 млн євро.