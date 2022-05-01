Испания

Президент Реала впевнений у майбутньому володарю нагороди.

Президент мадридського Реала після перемоги команди в Ла Лізі оцінив виступи лідера складу Каріма Бензема.

"Бензема у класній формі зараз і був добрий завжди, з моменту переходу до Реалу. Ніхто не сумнівається, що він отримає Золотий м'яч. Вони більше не можуть забирати цей приз у нього.

Бензема виграє Золотий м'яч, він мав отримати його ще раніше. Весь світ знає про це", — цитує Переса Onze Mondial.

Нагадаємо, що Карім Бензема на даний момент є найкращим бомбардиром Ла Ліги, забивши 26 голів у 34 матчах.