Испания

Нова угода іспанця з "блаугранас" буде розрахована до літа 2023 року.

Універсал каталонської Барселони Серхі Роберто, який може виступити як на фланзі оборони, так і центрі півзахисту, найближчим часом поставить підпис під новим контрактом зі своїм нинішнім клубом.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, керівництво "блаугранас" близьке до продовження угоди з 30-річним іспанцем, яка спливає наприкінці поточного сезону.

За інформацією джерела, сторонам залишилося узгодити останні деталі, після чого про продовження контракту буде оголошено офіційно. Нова угода буде розрахована до літа 2023 року.

У поточному сезоні Серхі Роберто провів за Барселону 12 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 2 голи та віддав 1 асист.