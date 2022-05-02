Испания

"Кажанам" довелося спростовувати чутки.

Півзахисник іспанської Валенсії Карлос Солер є одним з найбільших талантів у поточному складі "кажанів", тому не дивно, що до нього прикута найбільша увага збоку провідних європейських клубів.

Зокрема, на внутрішньому ринку 25-річний виконавець користується попитом ізбоку мадридського Реалу та каталонської Барселони.

Стосовно інтересів "блаугранас" у іспанський пресі навіть встигла з’явитися інформація про нібито досягнуту домовленість між клубами щодо майбутнього трансферу гравця.

Валенсії на ці чутки довелося реагувати блискавично, тому клуб навіть опублікував офіційне спростування інформації зі ЗМІ.

"Враховуючи інформацію, опубліковану цього понеділка в Diario AS, Валенсія категорично заперечує, що має угоду або веде переговори з Барселоною щодо трансферу Карлоса Солера.

Зараз клуб веде відкриті переговори з футболістом та його агентами щодо продовження його контрактних відносин з Валенсією", — ідеться в повідомлені на офіційному сайті.

Зауважимо, що Солер у поточному сезоні зіграв 34 матчі, забивши 12 голів та віддавши п’ять гольових передач.