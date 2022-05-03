Іспанський вінгер повернеться до Прем'єр-ліги після завершення сезону.
Адама Траоре, Getty Images
03 мая 2022, 10:26
Барселона вирішила не викуповувати півзахисника Вулвергемптона Адама Траоре, повідомляє Marca.
За інформацією джерела, каталонський клуб має право викупу за 30 мільйонів євро, яким не скористається.
26-річний футболіст програв конкуренцію Усману Дембеле.
Цього сезону Траоре провів два поєдинки за Барселону в чемпіонаті Іспанії: на його рахунку дві результативні передачі.
У першій половині сезону іспанець виступав за Вулверхемптон: у 20 матчах АПЛ він забив один гол.