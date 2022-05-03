Испания

Іспанський вінгер повернеться до Прем'єр-ліги після завершення сезону.

Барселона вирішила не викуповувати півзахисника Вулвергемптона Адама Траоре, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, каталонський клуб має право викупу за 30 мільйонів євро, яким не скористається.

26-річний футболіст програв конкуренцію Усману Дембеле.

Цього сезону Траоре провів два поєдинки за Барселону в чемпіонаті Іспанії: на його рахунку дві результативні передачі.

У першій половині сезону іспанець виступав за Вулверхемптон: у 20 матчах АПЛ він забив один гол.