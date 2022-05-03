Испания

"Матрасники" назвали причини такого рішення.

Атлетіко вирішив не робити чемпіонського коридору Реалу, повідомляє Marca.

"Ні за яких обставин Атлетіко не має наміру співпрацювати в цій спробі висміяти нас, в якій справжні спортивні цінності повністю забуті. Це також сприяє напруженості та конфронтації між фанатами.‎

‎Мета не повинна полягати в тому, щоб створити напругу", — йдеться у заяві.

Зазначимо, що на даний момент Атлетіко займає четверту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, маючи в активі 61 пункт.