Испания

Римський клуб зацікавлений в трансфері колумбійця.

Римська Рома хоче запросити нападника Атланти Луіса Муріеля у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання AsRomaLive, особисто головний тренер "вовків" Жозе Моуріньо зацікавлений у трансфері гравця.

Сам 31-річний колумбієць також хоче змінити свою ситуацію, адже має мало ігрової практики. Повідомляється, що сумма, за яку Аталанта може відпустити нападника, дорівнює 20 мільйонам євро.

Чинний контракт Муріеля з Аталантою розрахований до літа 2023 року. В цьому сезоні на його рахунку 8 голів та 7 асистів у 25 іграх.