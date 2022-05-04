Каталонська Барселона не збирається розлучатись із форвардом команди Мемфісом Депаєм. 

Боси "блаугранас" мають намір запропонувати довгостроковий контракт нідерландському футболісту, повідомляє Sport.es.

Відзначимо, що діюча угода розрахована до літа 2023 року.

В поточному сезоні Депай зіграв 34 матчі у футболці Барселони, в яких забив 12 м'ячів та віддав дві гольові передачі.

Раніше сам нападник виявив бажання залишитись в клубі.