Форвард може залишитись в каталонському клубі на більш довгий строк.
мемфіс депай, getty images
04 травня 2022, 20:35
Каталонська Барселона не збирається розлучатись із форвардом команди Мемфісом Депаєм.
Боси "блаугранас" мають намір запропонувати довгостроковий контракт нідерландському футболісту, повідомляє Sport.es.
Відзначимо, що діюча угода розрахована до літа 2023 року.
В поточному сезоні Депай зіграв 34 матчі у футболці Барселони, в яких забив 12 м'ячів та віддав дві гольові передачі.
Раніше сам нападник виявив бажання залишитись в клубі.