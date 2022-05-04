Испания

Форвард може залишитись в каталонському клубі на більш довгий строк.

Каталонська Барселона не збирається розлучатись із форвардом команди Мемфісом Депаєм.

Боси "блаугранас" мають намір запропонувати довгостроковий контракт нідерландському футболісту, повідомляє Sport.es.

Відзначимо, що діюча угода розрахована до літа 2023 року.

В поточному сезоні Депай зіграв 34 матчі у футболці Барселони, в яких забив 12 м'ячів та віддав дві гольові передачі.

Раніше сам нападник виявив бажання залишитись в клубі.