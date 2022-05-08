Испания

Бразилець назвав футболіста, який заслуговує на нагороду.

Захисник Барселони Дані Алвес обрав свого фаворита, який має отримати Золотий м'яч за результатами 2022 року.

"У Каріма Бензема є всі шанси виграти Золотий м'яч завдяки тій роботі, яку він робить. На мою думку, великий вплив матиме Ліга чемпіонів. Якщо Реал знову виграє змагання, то саме Карім буде серйозним кандидатом.

Хоча є й інші імена. Футболісти Манчестер Сіті, Ліверпуля та інших команд також будуть боротися за цю нагороду.

Карім працює для цього. Він привів Реал на той рівень, де, з точки зору гри та інших аспектів, команда раніше не була. Він тягнув на собі команду, тому заслуговує на це", — вважає Алвес.

Нагадаємо, що за підсумками сезону-2021/22 Реал став чемпіоном Іспанії. У фіналі Ліги чемпіонів команда Анчелотті зіграє проти Ліверпуля.

Щодо самого Бензема, то нападник у цьому сезоны забив 44 голи у 44 матчах в усіх змаганнях.