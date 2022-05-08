Испания

Футболіст, вірогідно, залишить Іспанію.

Нападник Карлос Бакка залишить влітку іспанську Гранаду. Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією видання, футболіст близький до повернення до Колумбії, адже Гранада не запропонувала йому новий контракт.

35-річний футболіст цього сезону зіграв за Гранаду у 18 зустрічах, та записав на свій рахунок один гол та три асисти.

Нагадаємо, що у Європі Бакка має досвід виступів за Брюгге, Севілью, Мілан та Вільярреал. За Гранаду він виступає з минулого літа.