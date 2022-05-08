Футболіст, вірогідно, залишить Іспанію.
Карлос Бакка, Getty Images
08 травня 2022, 14:56
Нападник Карлос Бакка залишить влітку іспанську Гранаду. Про це повідомляє Calciomercato.
За інформацією видання, футболіст близький до повернення до Колумбії, адже Гранада не запропонувала йому новий контракт.
35-річний футболіст цього сезону зіграв за Гранаду у 18 зустрічах, та записав на свій рахунок один гол та три асисти.
Нагадаємо, що у Європі Бакка має досвід виступів за Брюгге, Севілью, Мілан та Вільярреал. За Гранаду він виступає з минулого літа.