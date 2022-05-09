Испания

Досвідчений форвард продовжить виступати за клуб із Більбао протягом як мінімум ще одного сезона.

Атлетік Більбао на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із віковим нападником Раулем Гарсією.

35-річний іспанець підписав з басками нову угоду, яка буде розрахована до літа 2023 року.

✍️ Raúl García renueva una temporada más.



El delantero cumplirá su octava campaña como león.



Zorionak, Raúl‼️#RaulGarcía2023 #AthleticClub 🦁 — Athletic Club (@AthleticClub) May 9, 2022

У поточному сезоні Рауль Гарсія провів у Ла Лізі 32 поєдинки, в яких йому вдалося забити 6 голів та віддати 3 результативні передачі.

Зазначимо, що форвард Атлетіка є третім футболістом в історії найвищого дивізіону Іспанії за кількістю проведених матчів. На його рахунку 551 поєдинок у Ла Лізі.