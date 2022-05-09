Атлетік Більбао на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із віковим нападником Раулем Гарсією.

35-річний іспанець підписав з басками нову угоду, яка буде розрахована до літа 2023 року.

У поточному сезоні Рауль Гарсія провів у Ла Лізі 32 поєдинки, в яких йому вдалося забити 6 голів та віддати 3 результативні передачі.

Зазначимо, що форвард Атлетіка є третім футболістом в історії найвищого дивізіону Іспанії за кількістю проведених матчів. На його рахунку 551 поєдинок у Ла Лізі.