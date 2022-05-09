Досвідчений форвард продовжить виступати за клуб із Більбао протягом як мінімум ще одного сезона.
Рауль Гарсія, athletic-club.eus
09 травня 2022, 15:52
Атлетік Більбао на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із віковим нападником Раулем Гарсією.
35-річний іспанець підписав з басками нову угоду, яка буде розрахована до літа 2023 року.
У поточному сезоні Рауль Гарсія провів у Ла Лізі 32 поєдинки, в яких йому вдалося забити 6 голів та віддати 3 результативні передачі.
Зазначимо, що форвард Атлетіка є третім футболістом в історії найвищого дивізіону Іспанії за кількістю проведених матчів. На його рахунку 551 поєдинок у Ла Лізі.