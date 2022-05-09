Испания

Мадридський клуб не розглядав серйозно цей варіант.

Реал ніколи не розглядав можливості підписання Ерлінга Голанда, повідомляє MadridistaReal.

За інформацією джерела, мадридський клуб стежив за 21-річним футболістом, але ніколи не вступав у переговори щодо нього.

Очікується, що цього літа Голанд поповнить склад Манчестер Сіті. Трансфер коштуватиме приблизно 75 мільйонів євро.

У поточному сезоні Голанд провів 23 матчі у Бундеслізі: на його рахунку 21 гол та 7 асистів.