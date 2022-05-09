Мадридський клуб не розглядав серйозно цей варіант.
ЕРЛІНГ ХОЛАНД, GETTY IMAGES
09 травня 2022, 17:31
Реал ніколи не розглядав можливості підписання Ерлінга Голанда, повідомляє MadridistaReal.
За інформацією джерела, мадридський клуб стежив за 21-річним футболістом, але ніколи не вступав у переговори щодо нього.
Очікується, що цього літа Голанд поповнить склад Манчестер Сіті. Трансфер коштуватиме приблизно 75 мільйонів євро.
У поточному сезоні Голанд провів 23 матчі у Бундеслізі: на його рахунку 21 гол та 7 асистів.