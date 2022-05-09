На даний момент француз не є пріоритетом іспанської команди.
Орельен Тчуамени, Getty Images
09 травня 2022, 21:24
Орельян Чуамені не є пріоритетом для мадридської команди на найближче трансферне вікно, повідомляє Marca.
За інформацією джерела, Реал готовий почекати та придбати 22-річного футболіста влітку 2023 року.
При цьому, випередити Королівський клуб може Ліверпуль: "червоні" розглянуть варіант із придбанням Чуамені вже цього літа.
У поточному сезоні Чуамені провів на полі 48 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 5 голів та 2 асисти.