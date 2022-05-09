Испания

На даний момент француз не є пріоритетом іспанської команди.

Орельян Чуамені не є пріоритетом для мадридської команди на найближче трансферне вікно, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, Реал готовий почекати та придбати 22-річного футболіста влітку 2023 року.

При цьому, випередити Королівський клуб може Ліверпуль: "червоні" розглянуть варіант із придбанням Чуамені вже цього літа.

У поточному сезоні Чуамені провів на полі 48 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 5 голів та 2 асисти.