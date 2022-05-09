Испания

Каталонський клуб вважає, що нідерландець провів нестабільний сезон.

З великою ймовірністю Мемфіс Депай залишить Барселону наступного літа, повідомляє Diario Sport.

У керівництві та тренерському штабі вважають, що 28-річний футболіст провів нестабільний сезон.

Враховуючи те, що Депай залишився рік за контрактом, Барселона сподівається заробити на його відході деяку суму. При цьому Депай забив одинадцять голів у Ла Лізі – найбільше серед своїх одноклубників в цьому сезоні.

За чутками, інтерес до Депая виявляють деякі клуби з англійської Прем'єр-ліги.