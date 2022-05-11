Испания

Футболіст здав випробування у лікарні.

Напередодні під час матчу Ла Ліги між каталонською Барселоною та Сельтою, який закінчився з рахунком 3:1, травму отримав захисник перших Рональд Араухо.

Футболіст зіткнувся головами із одноклубником Гаві та втратив свідомість. Бригада швидкої забрала його з поля та він миттєво був перевезений до лікарні.

Як повідомляє прес-служба "блаугранос", Араухо на задовільно склав усі випробування та був виписаний із лікарні.

У поточному сезоні центральний захисник провів 42 матчі: 29 у чемпіонаті, п’ять у Лізі чемпіонів, п’ять у Лізі Європи, два в Кубку Іспанії та один у Суперкубку Іспанії. Він також забив чотири голи, усі в Ла Лізі.