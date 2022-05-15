Испания

Завершився передостанній тур чемпіонату Іспанії.

Завершилась низка матчів 37-го туру іспанської Ла Ліги.

Так, Атлетік на своєму полі без особливих проблем переміг Осасуну. Голами відзначились футболісти, що вийшли на заміну — Беренгер та Вільялібре.

Атлетік - Осасуна 2:0

Голи: Беренгер, 33, Вільялібре, 79

Бетіс в свою чергу із таким самим рахунком переграв одного з аутсайдерів чемпіонату Гранаду. Дубль на свій рахунок записав Хуанмі.

Бетіс - Гранада 2:0

Голи: Хуанмі, 14, 88

Попередження: Суарес.

Реал Сосьедад в матчі, який команди грали більше ста хвилин, із великими зусиллями переграв в гостях Вільярреал. На гол Коклена гості відповіли влучними пострілами Ісака та Субіменді.

Вільярреал - Реал Сосьедад 1:2

Голи: Коклен, 43 — Ісак, 56, Субіменді, 73

Попередження: Сальдуа, Фойт, Альбіоль, Ісак, Ло Чельсо, Джексон.

Леванте на своєму полі здобув вольову перемогу над Алавесом. Гості доволі швидко відкрили рахунок зусиллями Хоселу в середині першого тайму, але згодом забивали лише "жаби".

Дуарте, Рохер та Моралес принесли своїй команді цілком заслужену перемогу. Відзначимо також бійку в середині другого тайму між футболістами, яка спричинила спалах жовтих карток на полі.

Леванте — Алавес 3:1

Голи: Дуарте, 53, Рохер, 74, Моралес, 90+5 — Хоселу, 36

Попередження: Кампанья, Моралес, Сараччі, Понс, Де Ла Фуента, Мендес, Мальса, Сольдадо, Ескаланте, Лежен, Коке, Везу.

Мальорка на своєму полі здобула перемогу над Райо Вальєкано. Голи Мурікі та Сісса довгий час не приносили жодній команді перемогу, але вишедший на поле Пратс в компенсований час приніс господарям поля три очки.

Мальорка - Райо Вальєкано 2:1

Голи: Мурікі, 13, Пратс, 90+2 — Сісс, 60

Попередження: Мурікі.

Сельта мінімально переграла Ельче на своєму полі завдяки пострілу Деніса Суареса після передачі Яго Аспаса.

Сельта - Ельче 1:0

Гол: Суарес, 9.

Попередження: Галан, Тапіа, Моренте, Марконе.