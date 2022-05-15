Завершився передостанній тур чемпіонату Іспанії.
вільярреал - реал сосьедад, getty images
15 травня 2022, 23:15
Завершилась низка матчів 37-го туру іспанської Ла Ліги.
Так, Атлетік на своєму полі без особливих проблем переміг Осасуну. Голами відзначились футболісти, що вийшли на заміну — Беренгер та Вільялібре.
Атлетік - Осасуна 2:0
Голи: Беренгер, 33, Вільялібре, 79
Бетіс в свою чергу із таким самим рахунком переграв одного з аутсайдерів чемпіонату Гранаду. Дубль на свій рахунок записав Хуанмі.
Бетіс - Гранада 2:0
Голи: Хуанмі, 14, 88
Попередження: Суарес.
Реал Сосьедад в матчі, який команди грали більше ста хвилин, із великими зусиллями переграв в гостях Вільярреал. На гол Коклена гості відповіли влучними пострілами Ісака та Субіменді.
Вільярреал - Реал Сосьедад 1:2
Голи: Коклен, 43 — Ісак, 56, Субіменді, 73
Попередження: Сальдуа, Фойт, Альбіоль, Ісак, Ло Чельсо, Джексон.
Леванте на своєму полі здобув вольову перемогу над Алавесом. Гості доволі швидко відкрили рахунок зусиллями Хоселу в середині першого тайму, але згодом забивали лише "жаби".
Дуарте, Рохер та Моралес принесли своїй команді цілком заслужену перемогу. Відзначимо також бійку в середині другого тайму між футболістами, яка спричинила спалах жовтих карток на полі.
Леванте — Алавес 3:1
Голи: Дуарте, 53, Рохер, 74, Моралес, 90+5 — Хоселу, 36
Попередження: Кампанья, Моралес, Сараччі, Понс, Де Ла Фуента, Мендес, Мальса, Сольдадо, Ескаланте, Лежен, Коке, Везу.
Мальорка на своєму полі здобула перемогу над Райо Вальєкано. Голи Мурікі та Сісса довгий час не приносили жодній команді перемогу, але вишедший на поле Пратс в компенсований час приніс господарям поля три очки.
Мальорка - Райо Вальєкано 2:1
Голи: Мурікі, 13, Пратс, 90+2 — Сісс, 60
Попередження: Мурікі.
Сельта мінімально переграла Ельче на своєму полі завдяки пострілу Деніса Суареса після передачі Яго Аспаса.
Сельта - Ельче 1:0
Гол: Суарес, 9.
Попередження: Галан, Тапіа, Моренте, Марконе.