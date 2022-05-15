Испания

Завершився матч 37 туру чемпіонату Іспанії.

Барселона вирушила на виїзд до Хетафе, не переслідуючи турнірну мотивацію. Каталонський клуб не зумів здолати свого опонента, володіючи м'ячем більшу частину часу – 72%.

При цьому Хетафе завдав більше ударів по воротах: 9 проти 5 у каталонців.

Нічия з Барселоною дозволить Хетафе почуватися відносно впевнено перед заключним туром чемпіонату Іспанії, шанси на виліт дуже малі.

Хетафе – Барселона 0:0

Хетафе: Сорія, Суарес, Йокушлу, Джене, Куенка, Олівера, Максимович (Флорентіну, 81), Арамбаррі, Оленья (Вільяр, 67), Унал (Оскар Родрігес, 81), Майораль (Сандро Рамірес, 67).

Барселона: Тер Штеген, Дані Алвес, Лангле, Мінгеса, Бальде (Мармоль, 90), Бускетс, Пуч, Гаві, Обамеянг (Фаті, 61), Депай (де Йонг, 71), Ферран Торрес.

Попередження: Лангле (35), Бускетс (57), Олівера (87).