Испания

Каталонці гратимуть як проти місцевих колективів, так і проти європейських грандів.

Поступово сезон клубного футболу добігає кінця, тому колективи потрохи починають будувати плани на найближче майбутнє, до яких першочергово належить проведення контрольних поєдинків під час літніх зборів.

А коли вдається ще є паралельно займатися просуванням власного бренду на нових швидкозростаючих ринках, то клуби ще й устигають виконувати подвійну роботу.

Саме з цього боку підходила каталонська Барселона до формування власного графіку, коли зголосилася взяти участь у товариських матчах на теренах США.

Як повідомляє іспанська преса, "блаугранас" планують зіграти проти Інтера з Майамі та Нью-Йорк Ред Буллз на їхніх полях, а також зустрінуться з непримиренним суперником у вигляді мадридського Реалу в Лас-Вегасі, після чого завітають до Лос-Анджелесу, де посперечаються з туринським Ювентусом.

Турне відбудеться в проміжку з 19 по 30 липня, а клуб розраховує отримати 10 млн євро додаткового прибутку за його підсумком.

Нагадаємо, що Барселона та Реал уже грали поміж собою у США на міжнародному кубку чемпіонів у Майамі у 2017 році. Та зустріч закінчилася перемогою каталонців із рахунком 3:2.