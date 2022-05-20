Президент Наполі спростував чутки, що каталонський гранд робив пропозиції щодо камерунського центрбека.
Каліду Кулібалі, Getty Images
20 травня 2022, 14:57
Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс заявив, що Барселона не робила жодних пропозицій щодо центрального захисника його команди Каліду Кулібалі.
"Барселона не робила запитів щодо Кулібалі, і я думаю, що Барса має недостатньо грошей, щоб підписати будь-якого гравця
Ми не зацікавлені в жодних угодах щодо обміну", — цитує слова Де Лаурентіса журналіст Фабриціо Романо
з посиланням на Жерара Морено.
У поточному сезоні Каліду Кулібалі провів за Наполі 33 матчі у всіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав 2 асисти.