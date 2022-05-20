Испания

Президент Наполі спростував чутки, що каталонський гранд робив пропозиції щодо камерунського центрбека.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс заявив, що Барселона не робила жодних пропозицій щодо центрального захисника його команди Каліду Кулібалі.

"Барселона не робила запитів щодо Кулібалі, і я думаю, що Барса має недостатньо грошей, щоб підписати будь-якого гравця

Ми не зацікавлені в жодних угодах щодо обміну", — цитує слова Де Лаурентіса журналіст Фабриціо Романо з посиланням на Жерара Морено.

У поточному сезоні Каліду Кулібалі провів за Наполі 33 матчі у всіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав 2 асисти.