Испания

Футболісти не стали підписувати нові контракти.

Реал Сосьедад, який зайняв шосте місце у таблиці Ла Ліги та виступить у Лізі Європи, залишився без деяких лідерів.

Як повідомила прес-служба клубу, вінгер Аднан Янузай та захисник Мачо Монреаль припинили свої виступи у клубі.

Відомо, що керівництво Сосьєдаду деякий час вело перемовини з гравцями, але прийти до консенсусу їм не вдалося.

27-річний бельгієць зіграв у цьому сезоні 44 матчі в усіх змаганнях. Він забив 5 голів та віддав 3 асисти.

Що стосується Монреаля, то 36-річний футболіст пропустив сезон-2021/22 через травму.