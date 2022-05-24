Испания

Голкіпер Реалу висловився щодо своїх виступів протягом останніх сезонів.

Воротар мадридського Реалу та збірної Бельгії Тібо Куртуа прокоментував свої виступи цього сезону.

Окрім того, футболіст оцінив свої здібності на фоні інших колег за цехом.

"Два роки поспіль я був на прекрасному рівні. Я робив ключові сейви. Цей сезон — один з найкращих в моїй кар'єрі. Так, я дійсно один з найкращих воротарів світу. Але я не знаю, чи найкращий взагалі.

Меня запам'ятався наш камбек в матчі проти Манчестер Сіті. Челсі? В них був поганий день, нам трохи пощастило", — наводить слова Куртуа Sport.es.

В поточному сезоні Куртуа провів за Реал 50 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 56 м'ячів та зберіг свої ворота "сухими" в 21 поєдинку.

28 травня мадридський Реал зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти Ліверпулю. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.