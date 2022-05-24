Воротар мадридського Реалу та збірної Бельгії Тібо Куртуа прокоментував свої виступи цього сезону.

Окрім того, футболіст оцінив свої здібності на фоні інших колег за цехом.

"Два роки поспіль я був на прекрасному рівні. Я робив ключові сейви. Цей сезон — один з найкращих в моїй кар'єрі. Так, я дійсно один з найкращих воротарів світу. Але я не знаю, чи найкращий взагалі. 

Меня запам'ятався наш камбек в матчі проти Манчестер Сіті. Челсі? В них був поганий день, нам трохи пощастило", — наводить слова Куртуа Sport.es.

В поточному сезоні Куртуа провів за Реал 50 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 56 м'ячів та зберіг свої ворота "сухими" в 21 поєдинку.

28 травня мадридський Реал зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти Ліверпулю. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.