Голкіпер Реалу висловився щодо своїх виступів протягом останніх сезонів.
тібо куртуа, getty images
24 травня 2022, 17:46
Воротар мадридського Реалу та збірної Бельгії Тібо Куртуа прокоментував свої виступи цього сезону.
Окрім того, футболіст оцінив свої здібності на фоні інших колег за цехом.
"Два роки поспіль я був на прекрасному рівні. Я робив ключові сейви. Цей сезон — один з найкращих в моїй кар'єрі. Так, я дійсно один з найкращих воротарів світу. Але я не знаю, чи найкращий взагалі.
Меня запам'ятався наш камбек в матчі проти Манчестер Сіті. Челсі? В них був поганий день, нам трохи пощастило", — наводить слова Куртуа Sport.es.
В поточному сезоні Куртуа провів за Реал 50 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 56 м'ячів та зберіг свої ворота "сухими" в 21 поєдинку.
28 травня мадридський Реал зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти Ліверпулю. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.