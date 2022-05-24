Футболіст підпише з клубом довгостроковий контракт.
Фото Icon Sport
24 травня 2022, 18:23
Мадридський Реал найближчими днями підпише півзахисника Монако і збірної Франції Орельєна Тчуамені.
Як повідомляє видання RMC Sport, з 22-річним гравцем буе підписаний контракт строком п'ять років.
Сумма, за яку Монако погодився відпустити свого таланта, складатиме 80 мільйонів євро та бонуси.
У сезоні-2021/22 за Монако Тчуамені провів 46 поєдинків в усіх змаганнях, забив 4 голи та віддав 3 асисти.
Відзначимо, що Орельєн — вихованець Бордо. Саме з цього клубу у 2020 році він поповнив склад Монако.