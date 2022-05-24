Испания

Футболіст підпише з клубом довгостроковий контракт.

Мадридський Реал найближчими днями підпише півзахисника Монако і збірної Франції Орельєна Тчуамені.

Як повідомляє видання RMC Sport, з 22-річним гравцем буе підписаний контракт строком п'ять років.

Сумма, за яку Монако погодився відпустити свого таланта, складатиме 80 мільйонів євро та бонуси.

У сезоні-2021/22 за Монако Тчуамені провів 46 поєдинків в усіх змаганнях, забив 4 голи та віддав 3 асисти.

Відзначимо, що Орельєн — вихованець Бордо. Саме з цього клубу у 2020 році він поповнив склад Монако.