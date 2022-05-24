Испания

Мадридський клуб зацікавлений у трансфері гравця.

Захисник італійського Удінезе Науель Моліна може влітку продовжити кар'єру у мадридському Атлетіко.

Як повідомив інсайдер Ніколо Скіра, мадридський клуб включив гравця у свій шорт-ліст на літнє трансферне вікно.

Керівництво Удінезе дуже високо оцінює здібності футболіста та вважає його лідером захисту. Тому сума трансферу може скласти не меньше 20-25 мільйонів євро.

У сезоні-2021/22 аргентинський захисник зіграв за клуб з Удіне 37 матчів, у яких йому вдалось відзначитись 8 голами та 7 асистами.