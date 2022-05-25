Испания

Бразильський вінгер підтвердив, що незабаром він підпише нову довгострокову угоду із вершковими.

Один із ключових атакуючих гравців мадридського Реала Вінісіус Жуніор заявив про те, що не розглядає варіант зі зміною клубної прописки у найближчому майбутньому.

"Парі Сен-Жермен цікавиться мною? Я хочу залишитися в Реалі. Я близький до продовження контракту", — цитує Вінісіуса Жуніора журналіст Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, нова угода Вінісіуса зі "вершковими" буде розрахована до літа 2028 року.

У поточному сезоні бразильський вінгер провів за Реал 51 матч у всіх турнірах, забив 21 гол та віддав 20 результативних передач.