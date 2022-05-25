Бразильський вінгер підтвердив, що незабаром він підпише нову довгострокову угоду із вершковими.
Вінісіус Жуніор, getty images
25 травня 2022, 10:59
Один із ключових атакуючих гравців мадридського Реала Вінісіус Жуніор заявив про те, що не розглядає варіант зі зміною клубної прописки у найближчому майбутньому.
"Парі Сен-Жермен цікавиться мною? Я хочу залишитися в Реалі. Я близький до продовження контракту", — цитує Вінісіуса Жуніора журналіст Фабриціо Романо.
За інформацією джерела, нова угода Вінісіуса зі "вершковими" буде розрахована до літа 2028 року.
У поточному сезоні бразильський вінгер провів за Реал 51 матч у всіх турнірах, забив 21 гол та віддав 20 результативних передач.