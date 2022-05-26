Испания

Форвард провів видатний сезон.

Форвард мадридського Реалу Карім Бензема визнан найкращим футболістом "вершкових" в сезоні-2021/22.

Футболіст став найкращим бомбардиром Ла Ліги, забивши 27 м'ячів. При цьому нападник віддав 12 результативних передач.

"Дуже пишаюсь своїм досягненням. Цей сезон дійсно дуже вдалий для мене з точки зору голів та трофеїв. Сподіваюсь, я зможу допомогти Реалу переграти Ліверпуль і завоювати Лігу чемпіонів", — поділився враженнями Бензема.

Фінальний матч Реалу та Ліверпулю відбудеться 28 травня о 22:00 за київським часом.

Стежити за ключовими подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.