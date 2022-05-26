Футболіст може продовжити кар'єру во Франції.
Усман Дембеле, Getty Images
26 травня 2022, 15:25
Епопея з продовженням контракту Усмана Дембеле з Барселоною, вірогідно, закінчена.
Як повідомляє видання AS, футболіст вирішив не залишатись у клубі та піти влітку вільним агентом. Він обрав наступним клубом ПСЖ.
25-річний футболіст вже зустрівся з тренерським штабом та партнерами, щоб повідомити, що залишає Барсу.
Також відомо, що француз вже звільнив свій будинок у Барселоні. Він вже здається новим мешканцям.
Нагадаємо, що у сезоні-2021/22 іспанської Ла Ліги Усман Дембеле став найкращим асистентом, записавши 13 гольових пасів у свій актив.