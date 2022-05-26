Испания

Футболіст може продовжити кар'єру во Франції.

Епопея з продовженням контракту Усмана Дембеле з Барселоною, вірогідно, закінчена.

Як повідомляє видання AS, футболіст вирішив не залишатись у клубі та піти влітку вільним агентом. Він обрав наступним клубом ПСЖ.

25-річний футболіст вже зустрівся з тренерським штабом та партнерами, щоб повідомити, що залишає Барсу.

Також відомо, що француз вже звільнив свій будинок у Барселоні. Він вже здається новим мешканцям.

Нагадаємо, що у сезоні-2021/22 іспанської Ла Ліги Усман Дембеле став найкращим асистентом, записавши 13 гольових пасів у свій актив.